Altınözü'nde ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Kaza; Altınözü ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Traktör altında kalan vatandaş için Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

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