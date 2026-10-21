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        Altınözü'nde ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilerek ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:08 Güncelleme:
        Altınözü'nde ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

        Hatay’ın Altınözü ilçesinde devrilerek ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

        Kaza; Altınözü ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Traktör altında kalan vatandaş için Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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