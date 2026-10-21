Hatay'da kaliteli zeytinyağı üretimi için hasat uyarısı

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, zeytinyağı sıkım işletmesindeki çalışmaları inceledi ve zeytinyağı üretiminde doğru hasat, taşıma ve muhafaza koşullarının önemine dikkat çekti.

Ziyaret kapsamında üreticilerle bir araya gelen Türkmen, zeytinyağının kalitesini etkileyen unsurlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hasat sırasında ve sıkım öncesinde zeytinlerin kızışmasının önlenmesi gerektiğini belirten Türkmen, ürünlerin kasalarda taşınması ve hasat edilen zeytinlerin uzun süre bekletilmeden sıkıma alınmasının önemini vurguladı.

Hasat ve taşıma sürecinde uygun koşulların sağlanmasının zeytinyağı kalitesinin korunmasına katkı sunduğunu kaydeden Türkmen, üreticilerin hasattan sıkıma kadar her aşamada gerekli özeni göstermesi gerektiğini ifade etti.