Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Adreste 4 kilo 621 gram esrar, 276 uyuşturucu hap, 9 kök kenevir, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 291 bin lira, 560 dolar ve 600 avro ele geçirildi.

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