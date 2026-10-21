Hatay'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Olay yerine giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, incelemede bulundu.
Hasar gören fabrikada soğutma çalışması sürüyor.
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