İskenderun'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yangın, İskenderun ilçesinde bir evde meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken yoğun dumandan etkilenen vatandaşı da kısa sürede kurtardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı bildirildi. Yanan ev zarar gördü.
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