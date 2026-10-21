İskenderun'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı

Yangın, İskenderun ilçesinde bir evde meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken yoğun dumandan etkilenen vatandaşı da kısa sürede kurtardı.

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