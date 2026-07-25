Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Uzunbağ Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Bedia Havare'ye (70) plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Havare, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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