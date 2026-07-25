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        Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.


        Uzunbağ Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Bedia Havare'ye (70) plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Havare, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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