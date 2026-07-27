Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Giriş: 27.07.2026 - 17:06 Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Güzelburç Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Havran Ateşer'e (72) plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ateşer, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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