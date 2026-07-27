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        Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Güzelburç Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Havran Ateşer'e (72) plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ateşer, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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