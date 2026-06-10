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        Hatay'da otomobilinde tabanca parçaları bulunan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilinde 80 tabanca sürgü mekanizması ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 22:08 Güncelleme:
        Hatay'da otomobilinde tabanca parçaları bulunan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilinde 80 tabanca sürgü mekanizması ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı civarında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Aracın bagaj kısmında 80 tabanca sürgü mekanizması ele geçiren ekipler, sürücü S.C'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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