Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Orman Bölge Müdürlüğünün yeni hizmet binasını inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Orman Bölge Müdürlüğünün hizmete giren yeni binasında inceleme yaptı.



Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası'nı ziyaret etti.



Binayı inceleyen Masatlı, yürütülen çalışmalar, personel kapasitesi ve teknik donanım hakkında yetkililerinden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, binanın, Orman Teşkilatı'nın çalışma şartlarını güçlendireceğini ve hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

