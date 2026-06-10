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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Orman Bölge Müdürlüğünün yeni hizmet binasını inceledi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Orman Bölge Müdürlüğünün hizmete giren yeni binasında inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Orman Bölge Müdürlüğünün yeni hizmet binasını inceledi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Orman Bölge Müdürlüğünün hizmete giren yeni binasında inceleme yaptı.

        Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası'nı ziyaret etti.

        Binayı inceleyen Masatlı, yürütülen çalışmalar, personel kapasitesi ve teknik donanım hakkında yetkililerinden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, binanın, Orman Teşkilatı'nın çalışma şartlarını güçlendireceğini ve hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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