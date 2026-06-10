İskenderun ilçesinde internet kafe ve oyun alanları denetlendi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince internet kafe ve oyun alanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.



İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması ile okul çağındaki çocuk ve gençlerin asayiş suçlarından korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.



Bu kapsamda ekipler, 5 internet kafe ve oyun salonunda denetim gerçekleştirdi.



