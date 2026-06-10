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        Kırıkhan'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Halk Eğitim Merkezince Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Kırıkhan'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Halk Eğitim Merkezince Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

        İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler beğeniye sunuldu.

        Kırıkhan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Yaşan, açılışta, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ilçenin farklı noktalarında açılan kurslara yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

        Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında özellikle kadınların katılım sağladığı 66 el sanatları kursunda toplam 959 kursiyerin eğitim aldığını belirten Yaşan, kurslarda üretilen eserlerin sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Etkinlik kapsamında Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde halk oyunları ve bağlama eğitimi alan kursiyerler de gösteri gerçekleştirdi.

        Sergiye Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Ceylan ve vatandaşlar katıldı.

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