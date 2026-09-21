Hatay'da şehit aileleri ve gazilerin su faturalarında yüzde 50 indirim yapılacak
Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) şehit aileleri ve gazilerin su faturalarında yüzde 50 indirim uygulayacak.
Giriş: 21.09.2026 - 16:21 Güncelleme:
Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) şehit aileleri ve gazilerin su faturalarında yüzde 50 indirim uygulayacak.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, şehit aileleri ve gaziler için "sosyal tarife indirimi" başlatıldı.
Bu kapsamda, şehit aileleri ve gazilerin su faturalarında yüzde 50 indirim yapılacak.
Uygulamadan yararlanmak isteyenler, HATSU şubelerinden ya da 185'i arayarak başvuruda bulunabilecek.
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