Hatay'da şehit aileleri ve gazilerin su faturalarında yüzde 50 indirim yapılacak

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, HATSU şubelerinden ya da 185'i arayarak başvuruda bulunabilecek.

Bu kapsamda, şehit aileleri ve gazilerin su faturalarında yüzde 50 indirim yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, şehit aileleri ve gaziler için "sosyal tarife indirimi" başlatıldı.

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) şehit aileleri ve gazilerin su faturalarında yüzde 50 indirim uygulayacak.

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