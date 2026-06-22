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        Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 22:50 Güncelleme:
        Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Altınçağ Mahallesi'nde, S.K'nin evine gelen Ç.T. ve N.Ç. ile ev sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, S.K, yanında bulunan tabancayla Ç.T. ve N.Ç'ye ateş etti.

        Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Ç.T. ve N.Ç. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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