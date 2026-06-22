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        Hatay'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın Belen ilçesinde uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın Belen ilçesinde uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü.

        Rasim Öztürk (52) idaresindeki 31 AUH 503 plakalı cip, Antakya-İskenderun kara yolunun Kıcı mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Öztürk'ün cenazesi, Belen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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