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        Hatay'da sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele için 13 dron hizmete alındı

        Hatay'da sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede kullanılacak 13 dron, törenle ilgili kurumlara teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 10:31 Güncelleme:
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        Hatay'da sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele için 13 dron hizmete alındı

        Hatay'da sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede kullanılacak 13 dron, törenle ilgili kurumlara teslim edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen 13 dronun teslimi dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

        Törene, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, 10. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Arıkök ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, Hatay'ın 278 kilometrelik sınır hattının bulunduğunu, güvenliğin vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarında en ileri teknolojilerden etkin şekilde yararlandığını belirten Masatlı, teslim edilen dronların ilin huzur ve güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

        Masatlı, dronların temin edilmesinde emeği geçen İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek araçların ilgili kurumlara ve Hatay'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Törende 11 dron 10. Hudut Tugay Komutanlığına, 1 dron İl Jandarma Komutanlığına ve 1 dron İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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