Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri AK Parti Hatay İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması

        AK Parti Hatay İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması

        AK Parti Hatay İl Başkanlığı, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Hatay İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması

        AK Parti Hatay İl Başkanlığı, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        AK Parti İl Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Günay Yurttagül, Habib-i Neccar Camisi önünde gerçekleştirilen açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün bugün toprağın, suyun, ormanın ve gökyüzünün insanlığa yaptığı en güçlü çağrının günü olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilan edilen "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi"nin sadece bir çevre politikası olmadığını aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosu olduğunu ifade eden Yurttagül, Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi'nin de milyonların ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliği olduğunu dile getirdi.

        Yurttagül, betona teslim olan değil nefes alan şehirler, tükenen kaynaklar değil, sürdürülebilir bir gelecek istediklerini belirtti.

        Yenilenebilir enerji yatırımları, millet bahçeleri ve yeşil şehircilik anlayışının önemine değinen Yurttagül, şunları kaydetti:


        "Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır. Bugün Türkiye yalnızca kendi çevresini koruyan bir ülke değil, çevre adaleti, iklim sorumluluğu ve sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel ölçekte söz söyleyen öncü ülkelerden biridir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        5 bin 300 yıllık Anadolulu Ötzi'de keşfedildi
        5 bin 300 yıllık Anadolulu Ötzi'de keşfedildi
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Antakya'da zeytinlik alan yangını
        Antakya'da zeytinlik alan yangını
        Hassa'da çamlık alan yangını
        Hassa'da çamlık alan yangını
        Hatay'da depremlerin ardından 129'uncu cami ibadete açıldı
        Hatay'da depremlerin ardından 129'uncu cami ibadete açıldı
        Hatay'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı
        Hatay'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı
        Hatay'da Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı
        Hatay'da Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı
        Hatay mutfağını tanıtan Gastronomi Evi'nin menüsündeki yiyeceklerden 54'ü t...
        Hatay mutfağını tanıtan Gastronomi Evi'nin menüsündeki yiyeceklerden 54'ü t...