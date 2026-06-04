Hatay'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Güzelce Mahallesi'nde sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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