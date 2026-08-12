Hatay'da TÜGVA yaz okullarının kapanış programı düzenlendi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okullarının kapanış programı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Hatay Merkez Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, mehteran ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, programda, yaz okulu etkinlikleri sayesinde öğrencilerin hem öğrendiklerini hem de tatillerini anlamlı şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

TÜGVA'nın yaz okulu etkinliklerinin önemine vurgu yapan Masatlı, "Hatay özelinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın yapmış olduğu çalışmaları çok anlamlı ve değerli buluyorum. Bu çalışmalara ve etkinliklere her zaman destek olmaya çalıştık, destek olmaya da devam edeceğiz." dedi.

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TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak da 15 bin öğrencinin yaz tatillerini en güzel şekilde değerlendirmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Kentteki okullar, gençlik merkezleri ve spor salonları gibi tesislerde çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Sağanak, "6 hafta önce çocuklarımızla bu yola çıkarken bir hedefimiz vardı, yaz tatilini dolu dolu değerlendirmek. Çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i öğrensin, dinimizi, değerlerimizi tanısın, güzel ahlakı hayatın bir parçası haline getirsin, aynı zamanda spor yapsın, eğlensin, arkadaşlık kursun, paylaşmayı ve birlikte hareket etmeyi öğrensin istedik." diye konuştu.

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Sağanak, yaz okuluyla çocukların yeni deneyimler kazandığını dile getirdi.

Programa, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.