Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi. Bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, H.C.Y, I.A. ve M.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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