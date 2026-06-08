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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 12:09 Güncelleme:
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

        Bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, H.C.Y, I.A. ve M.A. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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