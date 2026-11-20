Karakese Mahallesi'nde de evleri su bastı, köprü korkulukları koptu, çay kenarındaki bazı yerlerde toprak kayması meydana geldi.

Taşma sonucu Kuzuculu ve Ocaklı mahallelerinde bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Deliçay ve Özerli çayları taştı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çaylar taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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