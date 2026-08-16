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        Hatay'ın Erzin ilçesinde servis minibüsü ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 22:32 Güncelleme:
        Hatay'ın Erzin ilçesinde servis minibüsü ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mehmet S'nin kullandığı 31 PBC 29 plakalı servis minibüsü, Burnaz Mahallesi'nde M.D. idaresindeki 47 AC 084 çekici plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada sürücü Mehmet S. olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 14 kişi yaralandı.

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, servis minibüsünde sıkışan iki kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

        Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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