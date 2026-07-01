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        Kırıkhan ilçesinde "abartı egzoz" denetiminde 9 motosiklet trafikten menedildi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "abartı egzoz" tespit edilen 9 motosiklet trafikten menedildi, sürücülere toplam 1 milyon 350 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Kırıkhan ilçesinde "abartı egzoz" denetiminde 9 motosiklet trafikten menedildi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "abartı egzoz" tespit edilen 9 motosiklet trafikten menedildi, sürücülere toplam 1 milyon 350 bin lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet ve Mimar Sinan mahallelerinde "abartı" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzoz kullanılan motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

        Denetimlerde "abartı egzoz" tespit edilen 9 motosikleti trafikten meneden ekipler, sürücülere toplam 1 milyon 350 bin lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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