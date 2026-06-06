Kırıkhan'da ekolojik farkındalık gezisi düzenlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğa bilincinin artırılması amacıyla ekolojik farkındalık gezisi gerçekleştirildi.



Hatay Tabiatı Koruma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Kırıkhan Orman İşletme Şefliği ekipleri, doğaseverlere orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Gezi kapsamında katılımcılar Kırıkhan Kent Ormanı'nda ağaç dikimi gerçekleştirdi.



Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, etkinlikte, kentin orman varlığı açısından önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.





Hatay'ın orman yangınları açısından riskli bölgeler arasında yer aldığını vurgulayan Günay, geçen yıl meydana gelen yangınlarda yaklaşık 3 bin 200 hektar orman alanın zarar gördüğünü belirtti.



Günay, zarar gören alanların kısa sürede temizlenerek yeniden ağaçlandırmaya hazır hale getirildiğini, yıl sonuna kadar yanan alanların tamamının ağaçlandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.



Katılımcılar, program kapsamında Hatay Dağ Ceylanları Üretim İstasyonunu da ziyaret ederek dağ ceylanlarını besledi.



Etkinliğe Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve doğaseverler katıldı.​​​​​​​



