Reyhanlı'da polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı noktalarda uygulama alanları oluşturdu.



Bu kapsamda, 156 kişi ve 82 araç kontrol edildi.



Uygulamada, çeşitli eksiklikleri nedeniyle 3 araca 242 bin 500 lira idari para cezası kesilirken, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü de yakalandı.

