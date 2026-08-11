Samandağ ilçesinde denize girmek yasaklandı

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın sabaha kadar denize girmek yasaklandı.

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