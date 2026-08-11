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        Samandağ ilçesinde denize girmek yasaklandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın sabaha kadar denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Samandağ ilçesinde denize girmek yasaklandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın sabaha kadar denize girmek yasaklandı.

        Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

        Yasağın, yarın saat 09.00'a kadar geçerli olacağı kaydedildi.

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