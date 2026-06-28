Samandağ'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Haziran'da ilçe genelinde uygulama yaptı.
Denetimlerde 2 bin 790 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştiren ekipler, 2 bin 812 aracı da inceledi.
Çalışmalarında "hırsızlık" suçundan aranan 3, "dolandırıcılık" suçundan aranan 2 şüpheliyi yakalayan ekipler, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçundan da 6 zanlı hakkında adli tahkikat başlattı.
Öte yandan, 23 Haziran'da ilçedeki bir evden altın çalınmasıyla ilgili aranan G.H. ekiplerce yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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