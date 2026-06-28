Hatay'da denizde erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Tekebaşı Mahallesi sahilinde su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve Ulaş Doğru'ya (48) ait olduğu değerlendirilen ceset, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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