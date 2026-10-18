Şarkıcı Derya Bedavacı Hatay'da konser verdi

Konserin sonunda Kaymakam Efecan Şahin ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı, şarkıcı Derya Bedavacı'ya plaket ve zeytinyağı hediye etti.

Derya Bedavacı'nın söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

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