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        Sel suyunun önünü açmak için mücadele veren yaşlı kadın tellere tutunarak kanalı açtı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sağanak yağışla birlikte yaşanan sel sularının önünü keserle açmaya çalışan Güllü Karahanlı'nın mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Evinin ve serasının su altında kalmasını önlemek için keserle suyun akış yönünü değiştirmeye çalışan Karahanlı, sel sularına kapılmamak için demire tutunurken ayakkabısını da suya kaptırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Sel suyunun önünü açmak için mücadele veren yaşlı kadın tellere tutunarak kanalı açtı

        Hatay’ın Yayladağı ilçesinde sağanak yağışla birlikte yaşanan sel sularının önünü keserle açmaya çalışan Güllü Karahanlı’nın mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Evinin ve serasının su altında kalmasını önlemek için keserle suyun akış yönünü değiştirmeye çalışan Karahanlı, sel sularına kapılmamak için demire tutunurken ayakkabısını da suya kaptırdı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Yayladağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yayladağı ilçesinde cadde ve sokaklar göle döndü. Taşan kanallardan gelen sular yollara ve bazı evlere ulaştı. Bezge Mahallesi’nde yaşayan Güllü Karahanlı da evini ve serasını su basması üzerine kendi imkanlarıyla sel sularının önünü açmaya çalıştı. Elindeki keserle suyun akışını engelleyen taşları kaldıran Karahanlı’nın verdiği mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        "Suyun içinden zorlanarak geçtim, demire tutunarak kendimi kurtardım ve ayakkabım da sel sularına kapıldı"

        Sel sularının önünü keserle açmaya çalıştığını anlatan Güllü Karahanlı, "Ayakkabım selde gitti. Ben de suya kapılmamak için demire tutundum. Buraya taşındım, taşınalı beri bu suyla uğraşıyorum. Sabah saat 08.00’de indim. Seraya gidiyorduk, kuyu taştı, evin içine kadar su girdi. Evin de su altında kalmasıyla kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalıştım. Keseri elime aldım, sel suyunun önünü açmak için uğraştım. Suyun önüne taşlar ve çeşitli malzemeler yığılmıştı. Kapalı olan yeri keserle açtım, böylece suyun akışına yol vermeye çalıştım. Daha sonra çalıları da kaldırmak için oraya gittim. O sırada karşıdan bir çocuk geldi. Bana, ‘Hacı teyze, yağmur yağıyor, sel seni alır götürür’ dedi. Ben de ‘Allah’ın verdiği afet, elhamdülillah, şükür. Şu çalıları kaldıracağım’ dedim. Ancak geçemeyeceğimi söyleyince geri dönmek zorunda kaldım. Suyun içinden zorlanarak geçtim, demire tutunarak kendimi kurtardım. Ayakkabım da sel sularına kapıldı. Allah yağmur veriyor, bin şükür ama gerekli önlemlerin de alınmasını istiyoruz. Ben tek başıma mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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