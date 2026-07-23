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        Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları yarın Hatay'da yapılacak

        Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları, yarın Hatay'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları yarın Hatay'da yapılacak

        Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları, yarın Hatay'da gerçekleştirilecek.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, EXPO Kisecik Yerleşkesi'nde yaptığı açıklamada, müsabakaların kendisinin de memleketi Hatay'da gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

        Yarınki müsabakalara katılacak sporculara seslenen Yıldız, şunları kaydetti:

        "Bugün burada sizler, Türkiye şampiyonalarında en kaliteli sporcuları olarak seçildiniz, madalya aldınız. Kiminiz teknik kurul kararıyla çağrıldınız ama çoğunuz sadece ulusalda değil, uluslararası alanda da madalya sahibisiniz. Bu müsabakaların çok kaliteli geçeceğine inanıyorum. Hepinize, temenni ettiğiniz başarıları elde etmenizi diliyorum ve buradaki başarılarla uluslararası alanda bayrağımızı, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenizi diliyorum."

        Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen de tüm sporculara centilmence bir mücadele temennisinde bulunarak başarı diledi.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir de böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını dile getirdi.

        Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini hatırlatan Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

        "Ancak küllerinden doğan bu kadim şehir, sporu, sanatı ve dayanışmayı yeniden ayağa kalkmanın ve iyileşmenin en güçlü vesilesi olarak görüyor. Bizler gençlerimizin spora yönelmesini, sağlıklı, dinamik ve her türlü kötü alışkanlıktan uzak bir nesil olarak yetişmesini en büyük önceliğimiz olarak belirledik. Bu bağlamda Hatay'ı yeniden sporun, şampiyonların ve umudun şehri yapmakta kararlıyız."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek de müsabakalara katılacak tüm sporculara başarı diledi.

        Hatay Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek müsabakalar, yarın saat 20.00'de İskenderun'daki Anıt Meydanı'nda yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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