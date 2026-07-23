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        Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren çocuğu balıkçı kurtardı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, balık tutan kişi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren çocuğu balıkçı kurtardı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, balık tutan kişi tarafından kurtarıldı.

        Pirinçlik Mahallesi sahilinde olta balıkçılığı yapan 40 yaşındaki Erhan Aktürk, bir çocuğun denizde çırpındığını fark etti.

        Suya atlayan Aktürk, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kıyıya çıkardı.

        Durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

        Çocuğun kurtarılma anı, Aktürk'ün kafa kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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