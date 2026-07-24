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        Suudi Arabistan'da yangında ölen 4 Türk vatandaşının cenazeleri Hatay'da defnedildi

        Suudi Arabistan'da kaldıkları evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının cenazeleri, memleketleri Hatay'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Suudi Arabistan'da yangında ölen 4 Türk vatandaşının cenazeleri Hatay'da defnedildi

        Suudi Arabistan'da kaldıkları evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının cenazeleri, memleketleri Hatay'da toprağa verildi.

        Başkent Riyad'da kaldıkları evde 17 Temmuz'da elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında yaşamını yitiren Ali Şahin Elma, Erkan Bent, Salih Çakır ve Sinan Çay'ın cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

        Elma'nın cenazesi, Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan namazın ardından defnedildi.

        Sinan Çay'ın cenazesi Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'ndeki, Erkan Bent'in cenazesi Mağaracık Mahallesi'ndeki, Salih Çakır'ın cenazesi ise Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mezarlıklarda toprağa verildi.

        Evli ve bir çocuk babası olan Elma'nın yaklaşık 6 yıldır Suudi Arabistan'da berber olarak çalıştığı öğrenildi. Yangında hayatını kaybeden diğer 3 kişinin de berberlik yaptığı ve 4 kişinin aynı evde kaldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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