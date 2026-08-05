Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali 8 Ağustos'ta başlayacak

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 24. kez organize edilen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali, 8-9 Ağustos'ta yapılacak.



Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Karamağara Koyu'ndaki bir kafede festivale ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Festivali bu sene Türk Devletleri Teşkilatı ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla uluslararası boyuta taşımayı amaçladıklarını belirten Yalçın, "Güreş ağamız, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Sayın Binali Yıldırım. Onun yanı sıra yurt dışından birçok davetlimiz, büyükelçilerimiz var. Artık bu güreşi uluslararası boyuta taşıdık." dedi.



Yalçın, 8-9 Ağustos'ta Devrent Sosyal Tesisleri Mustafa Sayın Güreş Alanı'nda düzenlenecek festivalde, güreş müsabakalarının yanı sıra kütüphane açılışı, çocuklar ve gençlere yönelik etkinlikler ile konserler olacağını söyledi.

