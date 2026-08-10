Yeşilay Hatay Şube Başkanı Bilgin'den İl Milli Eğitim Müdürü Tüysüz'e ziyaret

Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'e ziyarette bulundu. Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre Tüysüz, göreve yeni başlayan Bilgin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Tüysüz, Bilgin'e yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılacak ortak çalışmalar görüşüldü.

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