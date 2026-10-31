Iğdır FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın Antalyaspor ile Ankara'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 31.10.2026 - 22:23 Güncelleme:
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın Antalyaspor ile Ankara'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, Iğdır FK Tesisleri'nde, teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.
Alagöz Holding Iğdır FK ile Antalyaspor, saat 16.00'da Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ