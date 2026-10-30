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        Iğdır'ın bomba arama köpeği Çakıl, Nevşehir'de birinci oldu

        Iğdır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan bomba arama köpeği Çakıl, Nevşehir'de düzenlenen 2026 Jandarma Köpek Unsurları Yarışması'nda birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Iğdır'ın bomba arama köpeği Çakıl, Nevşehir'de birinci oldu

        Iğdır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan bomba arama köpeği Çakıl, Nevşehir'de düzenlenen 2026 Jandarma Köpek Unsurları Yarışması'nda birinci oldu.

        Nevşehir Jandarma Köpek Eğitim Merkezince (JAKEM) düzenlenen yarışmaya, Iğdır'dan Uzman Çavuş Orhan Cennet ile görev köpeği Çakıl katıldı.

        Çeşitli etaplarda gerçekleştirilen yarışmada performansıyla öne çıkan Çakıl, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

        Yarışmanın ardından Iğdır'a dönen Uzman Çavuş Orhan Cennet ve Çakıl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden'i ziyaret etti.

        Cennet, yarışmada kazandıkları kupayı Özden'e takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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