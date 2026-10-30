Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu zanlı ile M.T, B.C.O, O.U, H.Ç. ve A.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Narkotik madde arama köpeği Uzi'nin desteğiyle yapılan aramada, İran uyruklu şüphelinin valizinde 850, diğer şüphelilerde ise 592 gram olmak üzere 1442 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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