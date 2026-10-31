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        Iğdır'da içme suyu altyapısı güçlendiriliyor

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki köyün su hatları temizlenirken, Yeni Mahalle'ye 1 kilometrelik yeni hat yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 20:27 Güncelleme:
        Iğdır'da içme suyu altyapısı güçlendiriliyor

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki köyün su hatları temizlenirken, Yeni Mahalle’ye 1 kilometrelik yeni hat yapıldı.

        Iğdır İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesinde içme suyu altyapısına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Alibeyköy ve Kumbulak köylerinin içme suyu hatlarında meydana gelen tıkanıklıklar giderilerek, su akışı yeniden sağlandı. Yeni Mahalle’de yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında ise bölgeye 1 kilometrelik yeni içme suyu hattı kazandırıldı. Ekiplerin vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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