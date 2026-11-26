Iğdır’ın Hoşhaber beldesinde meydana gelen bıçaklı kavga, ölümle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen akrabalar, konuyu görüşmek amacıyla aile evinde bir araya geldi. Buluşma sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçakla yaralanan Salman Yıldırım, aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri beldede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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