Iğdır ve Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonda, çevrimiçi ortamda müstehcen görüntüleri izleme, depolama, satın alma ve yayınlama suçlarına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Iğdır'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müstehcenlik suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, çevrimiçi ortamda müstehcen görüntüleri izleme, depolama, satın alma ve yayınlama suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.