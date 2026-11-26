Iğdır'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Iğdır'da trafikte seyreden kadın motosiklet sürücüsü, arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Iğdır'da trafikte seyreden kadın motosiklet sürücüsü, arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen A.K'ye arkadan gelen hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, A.K'yi ilk müdahalenin ardından Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine kaldırdı.
Araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. A.K'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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