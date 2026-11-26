Operasyonda gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada, cinsel içerikli müstehcen videoların yer aldığı çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Iğdır ve Tuzluca cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, müstehcen içerikli videoları depoladığı ve yaydığı tespit edilen 5 şüpheli belirlendi.

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