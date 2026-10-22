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        Iğdır'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Iğdır'ın Cennetabat köyünde elektrik tesisatı kaynaklı olduğu belirtilen yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Iğdır'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Iğdır’ın Cennetabat köyünde elektrik tesisatı kaynaklı olduğu belirtilen yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Edinilen bilgilere göre, Iğdır’ın Cennetabat köyünde bulunan bir evde elektrik tesisatı kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evde ciddi hasara yol açtı. Yangının ardından ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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