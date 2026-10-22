Iğdır'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre, Iğdır’ın Cennetabat köyünde bulunan bir evde elektrik tesisatı kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evde ciddi hasara yol açtı. Yangının ardından ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Iğdır’ın Cennetabat köyünde elektrik tesisatı kaynaklı olduğu belirtilen yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.