Isparta'da 135 bin ilmekle Türk bayrağı motifli halı dokunuyor: Halıya her ziyaretçiden bir ilmek

Isparta'da Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi'ne ziyaretçiler için Türk bayrağı motifli halı tezgâhı kuruldu. 135 bin ilmekten oluşacak halı için şu ana kadar 5 binden fazla ziyaretçi ilmek attı. Tamamen ziyaretçilerin ilmekleriyle dokunacak halı tamamlandığında 2027 Uluslararası Gül ve Halı Festivali'nde sergilenecek.

Isparta Belediyesi, şehirde halı dokumacılığını yeniden canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi'ne halı tezgâhları kurdu. Müzeyi ziyarete gelenler için Türk bayrağı motifli halı tezgâhı kuruldu. Yerli ve yabancı turistler ile şehirdeki okullarda eğitim gören öğrenciler bir yandan müzeyi gezerken, diğer yandan Türk bayrağı motifli halıya ilmek atıyor. Tamamlandığında 1x1,5 metre boyutunda olacak Türk bayrağı motifli halı, toplam 135 bin ilmekten oluşacak. Halının 2027 Uluslararası Gül Festivali'nde ilmek atanların isimleri ile sergilenmesi planlanıyor.

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"1 metreye 1,5 metre boyutlarında olacak"

Isparta Belediyesi Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi Halı İmalat Sorumlusu İhsan Akkuş, Isparta'nın halısıyla ön plana çıkan illerden biri olduğunu söyledi. Isparta'da halı dokumacılığının yaklaşık 12. yüzyıla dayandığına değinen Akkuş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla halı dokumacılığı kültürünü yeniden canlandırmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla 4 yıl önce başlattıkları projeyi sürdürdüklerini söyledi. 5 atölyede 80 kişiyle halı dokumacılığı yaptıklarını belirten Akkuş, "Müzeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz için sayın belediye başkanımızın talimatıyla bir proje geliştirdik. Türk bayrağı projemiz var. Bu bayrağımız 1 metreye 1,5 metre boyutlarında olacak. Desen tasarımı da Türk Bayrağı Kanunu'na uygun şekilde tasarlandı. İplerimiz de bayrağımızı temsil eden şehitlerimizin kanları rengiyle boyandı ve hazırlandı. Her gelen ziyaretçimize ilmek attırıyoruz. Bu halıyı biz dokumuyoruz, sadece yardımcı oluyoruz. İlmek atmayı gösteriyoruz" dedi.

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"Şu ana kadar 5 binin üzerinde ilmek atıldı"

Halıya yaş sınırı olmaksızın tüm ziyaretçilerin ilmek attığını ifade eden Akkuş, "Yerli misafirlerimizin yanında Japonya, Rusya, Amerika ve Avrupa ile dünyanın birçok yerinden gelenler var. Her gelene bu deneyimi yaşatıyoruz. Her ilmek atanın bilgilerini alıyoruz. Halımız bittiğinde her ilmek atanın ismiyle sergilenecek. Bundan çok memnunuz. Geri dönüşler çok pozitif. Haziran ayındaki Gül Festivalimizde sergilemeyi planlıyoruz. Şu anda 5 binin üzerinde ilmek atıldı. Toplamda 135 bin ilmek atılarak tamamlanacak. Çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek ve halı dokumacılığını gelecek nesillere ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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Bir ilmek de minik öğrencilerden

Zehra Ulusoy İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi'ni ziyaret ederek, Türk bayrağı motifli halıya ilmek attı. 3. sınıf öğrencilerinden İlbilge Sema Kayran, müzede halı ve kilimleri gördüklerini, Türk bayrağı motifli halıya ilmek attıklarını söyledi. Hale Korkmaz da, Halı ve Kilim Müzesi'ni gezdiklerini belirterek, "Türk bayrağı halısına düğüm attık. Çok güzel oldu" dedi.

Ömer Faruk Şenol ise, müzede heyecan verici dakikalar geçirdiklerini söyledi. Mehmet Aras Boz da Türk bayrağı halısına düğüm atmanın kendileri için heyecan verici bir deyim olduğunu ifade etti.