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        Türk bayrağı desenli halıya 5 binden fazla kişi ilmek attı

        Isparta'da dokunmaya başlanan Türk bayrağı desenli halıya şimdiye kadar 5 binden fazla kişi ilmek attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Türk bayrağı desenli halıya 5 binden fazla kişi ilmek attı

        Isparta'da dokunmaya başlanan Türk bayrağı desenli halıya şimdiye kadar 5 binden fazla kişi ilmek attı.

        Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi'nde kurulan özel tezgahta, Türk bayrağı desenli halı dokunuyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, geleneksel halı dokumacılığını deneyimleyerek projeye katkıda bulunuyor. İlmek atan ziyaretçilerin isimleri de kayıt altına alınıyor.

        Müzenin halı ve kilim bölümü sorumlusu İhsan Akkuş, projeyle hem geleneksel dokumacılığı tanıtmayı hem de kültürel mirası yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

        Türk bayrağı için özel bir tezgah kurduklarını belirten Akkuş, şu ana kadar 5 binden fazla kişinin halıya ilmek attığını ifade etti.

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        Halıya ziyaretçilerin farklı sayılarda ilmek attığını anlatan Akkuş, dokumayı bilen kadınların da tezgah başına geçerek birkaç sıra dokuduğunu kaydetti.

        Projeye farklı yaş gruplarından kişilerin ve Japonya, Rusya ile farklı ülkelerden gelen turistlerin de katıldığını vurgulayan Akkuş, bazı ziyaretçilerin dokuma sırasında duygulandığını belirtti.

        135 bin 751 ilmekle yapılacak halının, dokuyanların isimleriyle 2027 Uluslararası Gül Festivali'nde sergilenmesi hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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