Isparta'da uyuşturucu suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı
Isparta'da uyuşturucu madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta’da uyuşturucu madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 19 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 2 şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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