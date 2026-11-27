Isparta’da uyuşturucu madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 19 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 2 şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.