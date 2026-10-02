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        Isparta'nın yaylaları sonbaharın renklerine büründü

        Isparta'nın Aksu, Eğirdir, Yenişarbademli ve Sütçüler ilçelerindeki yaylalar, sonbaharın gelmesiyle sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Isparta'nın yaylaları sonbaharın renklerine büründü

        Isparta'nın Aksu, Eğirdir, Yenişarbademli ve Sütçüler ilçelerindeki yaylalar, sonbaharın gelmesiyle sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü.

        Yüksek rakımlı bölgelerdeki karaçam ormanlarında mevsim geçişiyle renk değişimi yaşanırken, yaylalar doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

        Dronla havadan görüntülenen yaylalarda oluşan renk cümbüşü, doğasever ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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