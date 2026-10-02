Isparta'nın yaylaları sonbaharın renklerine büründü
Isparta'nın Aksu, Eğirdir, Yenişarbademli ve Sütçüler ilçelerindeki yaylalar, sonbaharın gelmesiyle sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü.
Giriş: 02.10.2026 - 10:21 Güncelleme:
Isparta'nın Aksu, Eğirdir, Yenişarbademli ve Sütçüler ilçelerindeki yaylalar, sonbaharın gelmesiyle sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü.
Yüksek rakımlı bölgelerdeki karaçam ormanlarında mevsim geçişiyle renk değişimi yaşanırken, yaylalar doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.
Dronla havadan görüntülenen yaylalarda oluşan renk cümbüşü, doğasever ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
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