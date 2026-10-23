TRT Sinema Tırı Isparta'da çocuklara sinema keyfi yaşattı

Sezer Mehmet Aldan Anaokulu Öğretmeni Burcu Kırlar da tırın içinde film izlemenin çocuklar için keyifli bir deneyim olduğunu söyledi.

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