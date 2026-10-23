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        TRT Sinema Tırı Isparta'da çocuklara sinema keyfi yaşattı

        ​​​​​​​TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında çocuklar, Isparta'da sinemayla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:03 Güncelleme:
        TRT Sinema Tırı Isparta'da çocuklara sinema keyfi yaşattı

        ​​​​​​​TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında çocuklar, Isparta'da sinemayla buluştu.

        Sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan TRT Sinema Tırı, Gökkubbe Fuar Alanı'nda hizmet verdi.

        Etkinliğe katılan çocuklar, TRT'nin sevilen yapımlarını izledi.

        Sevim Örnek İlkokulu Sınıf Öğretmeni Özge Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Derslerde İstiklal Marşı konusunu işlediklerini anlatan Uysal, etkinliğin öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

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        Sezer Mehmet Aldan Anaokulu Öğretmeni Burcu Kırlar da tırın içinde film izlemenin çocuklar için keyifli bir deneyim olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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