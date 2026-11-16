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        2030 Dünya Kupası yatırımlarının Ege'nin doğal taşlarıyla renklenmesi için girişimler başladı

        FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin önde gelen doğal taş üretim merkezlerinden Ege Bölgesi'ndeki maden ihracatçıları, 2030 FIFA Dünya Kupası için yapılacak projelere Ege'nin doğal taşının tercih edilmesi için harekete geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        2030 Dünya Kupası yatırımlarının Ege'nin doğal taşlarıyla renklenmesi için girişimler başladı

        FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin önde gelen doğal taş üretim merkezlerinden Ege Bölgesi'ndeki maden ihracatçıları, 2030 FIFA Dünya Kupası için yapılacak projelere Ege'nin doğal taşının tercih edilmesi için harekete geçti.

        Kupa hazırlıkları kapsamında turnuvanın ana ev sahibi ülkelerinden İspanya ve Fas'ta, stadyumların yenilenmesi, konaklama kapasitesinin artırılması ve turizm altyapısının geliştirilmesi gündeme geldi. Organizasyonu fırsat bilen ihracatçılar, malzeme seçimi tamamlanmadan İspanya ve Fas'ta bağlantılar kurdu.

        Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) yatırımlarda kullanılacak doğal taş talebinden pay almak için iki ülkeye ticaret heyeti düzenledi. Türk madencileri, yerel alıcılarla gerçekleştirdikleri görüşmelerde ürünlerini tanıttı.

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        Fas'ın Kazablanka kentinde 75, İspanya'nın Madrid ve Alicante kentlerinde 25 alıcıyla bir araya gelen ihracatçılar, B2B (işletmeden işletmeye) görüşmelerin siparişe dönüşeceğinden umutlu.

        - "Ülkemizde 650 renk ve desende mermer var"

        EMİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, AA muhabirine, dünyadaki maden çeşitlerinin yüzde 70'inin Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

        Türkiye'nin mermerlerinin dünyada eşi benzeri olmadığını ifade eden Alimoğlu, "Ülkemizde 650 renk ve desende mermer var. Türkiye'nin doğal taş ihracatı kısa bir sürede belli rakamlara ulaştık. Ülkemizdeki bu mermerler çıkarılıp dünyaya sunulması lazım. Bu kapsamda durmadan alım heyetleri yapıyoruz." dedi.

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        Alimoğlu, Ege Bölgesi'nin doğal taş çeşitliliğiyle öne çıktığına dikkati çekerek, Afyonkarahisar'ın sertliği ve dayanıklılığıyla dünya çapında tanınan mermeri, Denizli'nin traverteni, Muğla ve Aydın'ın ise beyaz mermeriyle bu çeşitliliğe katkı sağladığını dile getirdi.

        Farklı ülkelerdeki pazarları tek tek ziyaret ettiklerini belirten Alimoğlu, dünya kupasına yönelik görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

        "Netice iyi olacak, beklentimiz büyük. B2B görüşmeleri çok iyi geçti. Bizler tanıtım yapıyoruz. Dünya Kupası için yeni projeler yapılacaksa ve taş da bizdeyse biz de bunları orada kullandıracağız. Bunun için çabalıyoruz. Şimdi tohum ektik, geldik. İnşallah işbirliği olarak dönecek. En çok traverten, sonra bej mermer ilgi gördü. Bizde olan mermerler dünyanın pek çok yerinde yok."

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        İspanya heyetine katılan İzmir merkezli doğal taş firmasının sahibi Mert Altay da Türkiye'ye özgü doğal taşların renk çeşitliliği ve dayanıklılığıyla öne çıktığını belirtti.

        Heyet programının verimli geçtiğini ifade eden Altay, "Daha önceden de bağlantılarımız vardı, onları daha da pekiştirdik. İspanya'ya ilk kez giden firmalarımız da olumlu görüşmeler yaptı ve bağlantılar kurdu." dedi.

        Galeri
        Galeri

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