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        İZBAN'ın Alsancak ve Hilal istasyonları teknik arıza nedeniyle kapatıldı

        İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak istasyonunda arıza yapan bir trene müdahale sırasında katener telinin kopması sonucu Alsancak ve Hilal istasyonları geçici süreyle işletime kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:36 Güncelleme:
        İZBAN'ın Alsancak ve Hilal istasyonları teknik arıza nedeniyle kapatıldı

        İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak istasyonunda arıza yapan bir trene müdahale sırasında katener telinin kopması sonucu Alsancak ve Hilal istasyonları geçici süreyle işletime kapatıldı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, istasyondaki arızanın giderilmesi için başlatılan onarım çalışmaları nedeniyle belediye tarafından Halkapınar-Alsancak arasında otobüs ve tramvaylarla alternatif ulaşım sağlandığı belirtildi.

        Tren seferlerinin ise Kemer–Halkapınar güzergahı üzerinden sürdürüldüğü aktarıldı.

        Katener hattındaki onarım çalışmalarının devam ettiği, hattın en kısa sürede yeniden işletmeye açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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