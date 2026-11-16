İZBAN'ın Alsancak ve Hilal istasyonları teknik arıza nedeniyle kapatıldı

Katener hattındaki onarım çalışmalarının devam ettiği, hattın en kısa sürede yeniden işletmeye açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, istasyondaki arızanın giderilmesi için başlatılan onarım çalışmaları nedeniyle belediye tarafından Halkapınar-Alsancak arasında otobüs ve tramvaylarla alternatif ulaşım sağlandığı belirtildi.

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak istasyonunda arıza yapan bir trene müdahale sırasında katener telinin kopması sonucu Alsancak ve Hilal istasyonları geçici süreyle işletime kapatıldı.

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